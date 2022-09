En chute libre, Snapchat se raccroche aux (vieilles) branches : les millennials

Et les cibles sont d’ores et déjà identifiées. Pour l’heure, près de la moitié des utilisateurs américains de Snapchat ont moins de 25 ans et Spiegel aimerait voir ce chiffre changer en rendant son application attractive pour des populations plus âgées comme les millennials. Il veut ainsi mettre en place une « stratégie de vieillissement » visant à attirer les trentenaires et les quarantenaires.