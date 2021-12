Peut-on interdire les mots de passe par défaut ? C'est ce que veut le gouvernement britannique

Pour aller plus loin et renforcer cette garantie, la loi prévoit d'exiger des fabricants et des vendeurs qu'ils informent les consommateurs sur la durée minimale pendant laquelle le produit bénéficiera de mises à jour de sécurité. Cet acte de transparence devra être bien visible. Et enfin, un organisme ou un site accessible au public sera mis en place, dont la mission sera de traiter toutes les remontées de failles, bugs ou piratages.