Le Royaume-Uni propose un premier pas vers la fin de l'anonymat sur Internet

Le gouvernement de Sa Majesté entend frapper fort pour lutter contre ce qu'il appelle les « trolls anonymes ». Et les utilisateurs sont en première ligne de ce projet de loi, puisque ce dernier se destine à leur offrir davantage de pouvoir sur les médias sociaux et les autres grandes plateformes. « Les plus populaires et les plus grandes entreprises devront fournir aux utilisateurs des outils pour personnaliser leur expérience et leur donner plus de pouvoir de décision sur qui peut communiquer avec eux et quel type de contenu ils peuvent voir », écrit le gouvernement britannique.