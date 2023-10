Royaume-Uni : risque de prison pour les patrons de tech irresponsables

Sécuriser l'espace numérique : voilà le principal objectif visé par le Royaume-Uni grâce à cette toute nouvelle loi, baptisée Online Safety Bill. Elle était dans les tiroirs depuis déjà quatre ans, et était en phase d'adoption depuis la rentrée. Le pays imposera désormais des règles très rigoureuses pour les plateformes en ligne pour protéger les utilisateurs - particulièrement les mineurs - et prévoit des sanctions importantes pour les entreprises et les dirigeants qui tenteraient de ne pas les respecter. Une stratégie politique qui n'est pas sans rappeler le projet de loi française SREN, proposé pour réduire l'anonymat en ligne et protéger les plus jeunes internautes.