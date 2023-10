Un Google Pixel à moins de 200 euros ? Google tue l’idée dans l’œuf

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les joies du monde Google pour un tarif inférieur aux 800 euros exigés pour obtenir le Pixel 8, la gamme des Pixel semble donc toute désignée. Le Pixel 7a, sorti en mai 2023, se vend par exemple aux alentours de 479 euros, largement moins que le Pixel 7, qui affichait un tarif de 649 euros au moment de son lancement. Et bonne nouvelle, un Pixel 8a est bel et bien prévu chez Google.