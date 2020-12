Samsung lance la location de ses smartphones haut de gamme en Allemagne, un modèle intéressant ?

Pour l'instant, seuls les Galaxy de la série S20 ainsi que le mobile à écran pliable Z Fold 2 sont disponibles par cet intermédiaire. Il est possible de louer un smartphone Samsung pour une durée d'un, trois, six ou douze mois. Logiquement, plus la période de location est longue, plus le tarif mensuel est faible.

Nous avons fait le test avec un Galaxy S20+, dont le coût de location est de 59,90 euros pour un mois d'engagement, de 44,90 euros pour trois mois, de 34,90 euros pour six mois et de 29,90 euros pour 12 mois.