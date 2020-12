Samsung Galaxy S21 : ni chargeur ni écouteurs dans la boîte selon une certification

Mais comme bien souvent, Apple est un initiateur de tendances et les autres marques suivent ses décisions : disparition du port jack 3.5 mm, plus d'écouteurs fournis, design à encoche… et maintenant, retrait du chargeur et des écouteurs dans la boîte. Nul doute que Samsung ne sera pas le seul de l'écosystème des mobiles Android à supprimer les accessoires que l'on avait jusqu'ici l'habitude de trouver avec le smartphone.

À noter qu'en France, les écouteurs seront bien inclus puisqu'il est obligatoire de vendre un téléphone avec un kit main-libres. Ce fut le cas pour l'iPhone 12 livré chez nous avec écouteurs, et sans pour le reste du monde.

Rappelons aussi que Samsung a pour habitude d'offrir des écouteurs True Wireless Galaxy Buds pour toute précommande de ses flagships. Il est probable qu'une telle opération soit également prévue pour les Galaxy S21.