Google pourrait bien présenter 4 modèles de Pixel 9 en octobre, dont un pliable

Alors que l’on pensait jusque là que Google allait présenter trois modèles de Pixel à la rentrée prochaine, les plans du géant de la recherche semblent avoir changé. En plus du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro XL (qui sont peu ou prou les successeurs des Pixel 8 et 8 Pro), Google pourrait bien présenter un Pixel 9 Pro plus « compact », et, donc, un Pixel 9 Pro « Fold ».