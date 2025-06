Certains membres privilégiés de la communauté Pixel Superfan ont récemment reçu une invitation particulière. L'événement, baptisé Pixel Penthouse, se déroulera le 27 juin en présentiel et n'accueillera que 25 participants. Bien que l'invitation ne mentionne aucun nom de produit spécifique, elle évoque des « appareils à venir », suggérant l'arrivée imminente de nouveautés. Comme rapporté par le site Gizchina, les candidatures pour cet événement seront clôturées le 4 juin, et Google annoncera les heureux élus une semaine plus tard, le 11 juin.

S'il est évidemment un peu tôt pour prétendre que le Pixel 10 sera révélé à cette occasion, ce ne serait pas la première fois que Google chamboulerait ses habitudes. L’entreprise a déjà pris les devants cette année, en dévoilant les fonctionnalités d’Android 16 avant l’I/O. De plus, la gamme Pixel 9 a été commercialisée en août dernier, soit deux plus tôt que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. D'ailleurs, le Pixel 9a a lui aussi, été commercialisé plus tôt que le Pixel 8a l'année d'avant.