Cette fuite survient à quelques jours seulement de l'annonce officielle du Pixel 9a, prévue pour le 19 mars 2025, avec une disponibilité en magasin attendue pour le 26 mars. Le smartphone embarquera le processeur Tensor G4, le même qui équipe la série Pixel 9 standard, accompagné de 8 Go de RAM et d'un stockage de 128 (549€) ou 256 Go (649€). L'écran OLED de 6,3 pouces offrira un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 2700 nits. La certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière représente une amélioration par rapport à l'IP67 du Pixel 8a.