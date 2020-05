Fitbit teste la détection de rythmes cardiaques irréguliers sur ses montres connectées

Lire aussi :

En concurrence avec Apple

Source : Reuters

Celle-ci cherche à déterminer si ces appareils peuvent servir à détecter un rythme cardiaque irrégulier. Les propriétaires de ces montres peuvent s'inscrire à l'étude : ceci les autorisera à réaliser des examens supplémentaires.Fitbit, dont le rachat par Google a été officialisé il y a quelques mois, espère ainsi concurrencer les Apple Watch. La prochaine version de ses montres pourrait effectivement améliorer l'électrocardiogramme afin de détecter une éventuelle arythmie. En février, Apple a même lancé une étude de santé devant faire progresser la recherche sur les fibrillations auriculaires (FA) et les arrêts cardiaques.FitBit lui a emboîté le pas, dévoilant sa propre étude en octobre dernier. Mais en l'absence d'accord avec les autorités sanitaires américaines, l'enseigne n'avait pas communiqué de date pour le début des essais. C'est maintenant chose faite.L'étude est ouverte aux personnes de plus de 22 ans résidant aux États-Unis et possédant une montre avec capteur cardiaque intégré, comme Ionic ou la Versa . Le projet sera dirigé par Steven Lubitz, cardiologue au Massachusetts General Hospital et professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School.