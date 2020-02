Apple lance une nouvelle étude de santé basée sur des montres connectées à 49 dollars

L'Apple watch series 4 © Apple - Clubic.com

Détecter les FA, anticiper les arrêts cardiaques

Pour les plus de 65 ans

La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent et l'une des principales causes d'arrêt cardiaque. Mais à l'heure actuelle, selon Johnson & Johnson, elle est difficile à diagnostiquer car elle ne présente généralement aucun symptôme. L'étude pourrait apporter de nouvelles informations.En décembre 2018, Apple a intégré un électrocardiogramme sur son Apple Watch Series 4 , avec une fonctionnalité de détection cardiaque qui lui a par ailleurs valu une plainte . Cette fonction permet aux utilisateurs de réaliser un test rapide afin de savoir s'ils sont susceptibles de développer une fibrillation auriculaire. Ces données peuvent ensuite être transmises à un médecin, qui se chargera de faire des tests approfondis.Depuis, Apple s'est engagée plus fermement en faveur de la santé. Le géant américain a embauché des dizaines de médecins afin de développer de nouvelles fonctionnalités intégrées à ses appareils connectés. En 2019, le P.D.-G. d'Apple, Tim Cook a déclaré à CNBC que la «» concernerait le secteur médical.Apple lance donc une nouvelle «». L'inscription au programme a démarré mardi 25 février. L'étude durera trois ans. Elle est orientée vers les personnes les plus susceptibles de développer des troubles cardiaques : les seniors. Pour y participer, il faut donc avoir plus de 65 ans, mais aussi habiter aux États-Unis et disposer au minimum d'un iPhone 6s.Comme le rapporte CNBC, les personnes éligibles auront alors accès à une Apple Watch à 49 dollars. Mais la montre connectée ne sera pas systématiquement utilisée. Johnson & Johnson a déclaré : «».vient apporter des précisions à une autre étude de santé réalisée récemment par Apple à l'aide de montres connectées. En novembre dernier, le groupe a mené un projet portant sur 419 000 participants. En huit mois, l'étude a notifié 2 000 pouls irréguliers. Mais ses résultats ont été débattus et, avec ces nouvelles recherches, Apple compte apporter des précisions.