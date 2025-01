Circular revient donc cette année avec une nouvelle itération de sa Circular Ring. Pour la mettre au point, la jeune pousse s'est appuyée sur les retours des utilisateurs, proposant de nouvelles fonctionnalités et une solution optimisée. « Il s'agit principalement d'électronique, mais plus encore, nous voulions donner une nouvelle image à l'entreprise autour de deux points principaux. L'un étant la précision, l'autre étant un produit plus luxueux et de meilleure qualité », détaille Amaury Kosman, son P.-D.G, dans les lignes de The Verge.