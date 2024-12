On avait ainsi déjà entendu parler du fait que le Galaxy Ring 2 pourrait proposer plus de tailles. La version de base proposait elle neuf tailles. Avec cette nouvelle déclinaison, Samsung compte proposer deux tailles supplémentaires, les tailles dites US14 et US15, qui sont celles de doigts plus épais. En s'ouvrant à un plus large éventail, le géant de Séoul pourrait accroître son marché pour l'anneau santé.

Et ce d'autant plus que le Galaxy Ring 2 devrait être meilleur que son prédécesseur, avec des données santé de meilleures qualités obtenues grâce à des capteurs améliorés et des fonctions IA perfectionnées. Par ailleurs, l'autonomie de cette bague sera augmentée, celle-ci pouvant monter jusqu'à sept jours, selon la taille de l'anneau. Difficile ne pas voir la conférence Unpacked qui se profile comme un des grands événements de la tech en 2025 !