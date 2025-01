Le K20+ Pro est donc accompagné d'un plateau à roulettes, baptisé Fusion Platfom, fixé à l'aspirateur robot. Lorsque ce dernier se déplace dans la maison, il accompagne le plateau sur lequel il est possible de poser des objets. Vous pouvez donc poser une bouteille d'eau, un plateau repas ou tout autre type d'objet sur le plateau et vous faire livrer dans la pièce où vous vous situez. Pratique pour demander à l'un des membres de votre famille de vous apporter quelque chose dans la cuisine ou votre bureau, sans qu'il ait à se déplacer. Le plateau peut supporter des charges de 8 kg au maximum.

Switchbot a prévu plusieurs appareils complémentaires pour augmenter l'expérience utilisateur et proposer davantage de services. Ainsi, une caméra de surveillance Pan & Tilt 2K ou 3K sera disponible pour transformer l'aspirateur robot en caméra de surveillance mobile. Plusieurs marques proposent déjà cette fonctionnalité en utilisant la caméra située sur le pare-choc de l'aspirateur robot, mais le K20+ Pro se démarque avec une caméra située plus en hauteur, et avec un meilleur angle de vue.