Une nouvelle fois, la gamme Titan est le fer de lance de MSI en matière de PC portables gamer. Décliné en moutures RTX 5090 et 5080, le Titan 18 HX AI est tout simplement le modèle le plus puissant de la marque. On y trouve notamment un écran Ultra HD+ de 18 pouces, Mini-LED et 120 Hz, mais aussi un processeur Intel Core Ultra 9 275 HX… dans un châssis un chouia moins volumineux que par le passé : 32 millimètres d'épaisseur pour 3,6 kilos. En tout, l'appareil peut offrir jusqu'à 270 watts de puissance totale (répartie entre le CPU et le GPU), ce qui justifie son niveau d'encombrement.

Un peu moins puissants (260 watts tout de même), les Raider A18 et 18 HX AI, proposent eux aussi des RTX 5090 ou 5080, mais cette fois en nous laissant le choix entre un processeur Intel Core Ultra 9 275 HX ou une puissante puce AMD Ryzen 9 9955HX3D. Dans les deux cas, on retrouve là aussi une dalle Mini-LED Ultra HD+ de 18 pouces, 100 % DCI-P3 et 120 Hz, le tout dans un châssis pratiquement aussi imposant que celui du Titan 18 HX. Cette année, les gammes Titan et Raider font d'ailleurs presque un peu doublon à nos yeux.

Quoi qu'il en soit, pour ces différents modèles, MSI mise à la fois sur un nouveau système de refroidissement permettant de réduire de 10 °C l'échauffement des PC. La marque évoque également l'ajout d'un nouveau dispositif Super RAID 5, regroupant des SSD PCIe Gen4 et Gen5, pour des vitesses de lecture pouvant atteindre jusqu’à 12 000 Mo/s, selon le constructeur.