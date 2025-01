Le modèle phare AP3-P3 de Wisson Robotics illustre parfaitement le potentiel de cette technologie. Il est équipé d'une pompe haute pression et, malgré son poids plume de 1,3 kg, il est capable de nettoyer les façades les plus complexes, et d'atteindre même les zones traditionnellement difficiles d'accès, comme les avant-toits, ces petites avancées à la base des pans de certains toits.