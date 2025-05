La puissance d’aspiration est essentielle, mais d’autres critères influencent l’efficacité et le confort d’utilisation au quotidien.

Taille du logement et autonomie vont de pair : on se répète mais plus un aspirateur est puissant, plus il est censé consommer d’énergie, ce qui réduit l’autonomie, surtout sur les modèles sans fil. Pour un petit logement, une autonomie de 20 à 30 minutes suffit ; pour une grande surface, soyez vigilant à vous procurer un aspirateur qui pourra tenir au moins 60 min. Les modèles offrant plusieurs niveaux de puissance (éco, standard, turbo) permettent d’adapter la consommation selon les besoins et d’optimiser l’autonomie.

Le poids et la maniabilité sont aussi des critères à prendre en compte. Un appareil léger (idéalement moins de 3 kg) facilite le nettoyage, notamment pour les zones en hauteur ou lors d’une utilisation prolongée. Privilégiez un bon équilibre entre poids et puissance, mais aussi une bonne prise en main pour plus de confort.

Certaines marques comme Dyson, Rowenta et Dreame sont réputées pour leur équilibre entre puissance, autonomie et ergonomie, offrant des modèles adaptés à différents besoins et budget.

En résumé, choisissez un aspirateur-balai en tenant compte de la puissance d’aspiration, de l’autonomie adaptée à la taille de votre logement, de la qualité des équipements (brosses et filtres), du poids (pour le confort), et privilégiez des marques fiables.