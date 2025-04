Vous rêvez d’une piscine à l’eau cristalline comme celle d’un lagon niché sur une île des Caraïbes, mais sans avoir à lever le petit doigt ? Ne rêvez pas trop ! Entre le nettoyage du filtre et l’équilibrage des produits, une piscine demande toujours un minimum d’entretien. En revanche, un robot performant peut vous faciliter la tâche en aspirant toutes les saletés sur son passage, au fond du bassin, sur les parois, et même à la surface. Et ça tombe bien, car ne ce moment, trois modèles phares sont en promotion : les Aiper Scuba S1, Scuba S1 Pro et Surfer S1 – l’occasion parfaite pour s’équiper et profiter de leurs excellentes performances pendant toute la saison estivale.

Alors, lequel choisir en fonction de votre piscine et de vos besoins ? Que valent vraiment ces appareils ? Et comment bénéficier des meilleures offres du moment ? On fait le point.