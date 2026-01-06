Le CES 2026 est bien évidemment l'occasion pour Roborock de dévoiler sa nouvelle gamme d'aspirateurs robots et laveurs. Cette année, le constructeur se montre plus sage et propose une mise à jour de ses modèles existants, avec de belles surprises au passage.
Il y a un an tout juste, Roborock avait marqué les esprits avec la présentation de son Saros Z70, le premier aspirateur robot doté d'un bras robotisé pour ramasser les petits objets, mais aussi une nouvelle gamme d'appareils premium, baptisée Saros. En 2026, le constructeur n'opte pas pour une démonstration technologique, mais pour une mise à niveau de ses différents appareils avec les aspirateurs robot Saros 20, mais aussi un nouveau Qrevo Curv, qui propose une belle avancée pour le nettoyage des sols et les déplacements dans toute la maison.
Le Roborock Saros 20 peut franchir des seuils jusqu'à 8 cm : plus rien ne l'arrête
Le Roborock Saros 20 inaugure le châssis AdaptLift 3.0, associé à un pied motorisé et une roue dédiée pour franchir les obstacles. Cette combinaison doit permettre au robot de franchir une double petite marche, mais aussi de mieux se sortir de situations délicates, comme des chaises ou des obstacles bas.
Côté navigation, Roborock introduit StarSight Autonomous 2.0, basé sur un capteur 3D ToF capable de générer 21 000 points de lecture. L’intelligence artificielle embarquée serait en mesure de reconnaître jusqu’à 200 objets différents, afin d’anticiper les obstacles et d’ajuster la trajectoire du robot en temps réel.
Le Saros 20 affiche une puissance d’aspiration de 35 000 Pa, associée à la brosse principale DuoDivide et à une brosse flexible. Pour le lavage, deux serpillières rotatives atteignant 200 tours par minute peuvent exercer jusqu’à 13 N de pression, afin d’améliorer le nettoyage des sols durs. Le lavage des serpillères dans la station est réalisé à 100°C.
A noter que le Saros 20 ne sera pas tout seul. Il sera accompagné du Saros 20 Sonic, une version qui troque les serpillières rotatives pour une serpillière vibrante. Celle-ci vibre d'ailleurs jusqu’à 4 000 fois par minute et s’étend physiquement pour longer les plinthes, avec une pression renforcée pouvant atteindre 14 N. Cette version mise davantage sur la précision du lavage des sols durs, tout en conservant le châssis AdaptiLift 3.0 et une aspiration équivalente.
La gamme Saros 20 sera lancée au cours du premier trimestre 2026, mais les prix n'ont pas encore été communiqués par la marque.
Roborock adopte le rouleau serpillère, et la mousse pour ses aspirateurs laveurs
Roborock donne également un petit coup de frais à sa gamme Qrevo avec le lancement du Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Le constructeur cède à la tendance du moment et adopte un rouleau motorisé extra-large de 270 mm. Celui-ci tourne jusqu’à 220 tr/min et s’appuie sur le système SpiraFlow, qui nettoie le rouleau en temps réel pendant le passage, afin d’éviter toute recontamination. Le dispositif est particulièrement pensé pour les sols durs et les surfaces mixtes.
Le rouleau peut s’étendre vers les bords pour longer les murs et se relever automatiquement à l’approche des tapis, grâce à un bouclier physique destiné à les maintenir au sec. Le Qrevo Curv 2 Flow combine ce lavage continu avec une aspiration pouvant atteindre 20 000 Pa et une reconnaissance intelligente des salissures, capable d’adapter automatiquement le mode de nettoyage.
Ce Curv 2 Flow va coexister avec le récent Curv 2 Pro, que nous avons testé en fin d'année 2025, et qui propose quant à lui un système de nettoyage par serpillères motorisées.
Enfin, Roborock a également profité du CES pour annoncer la sortie du F25 Ace Pro, un aspirateur-laveur sans fil qui introduit la technologie JetFoaming. Ce système transforme une très faible quantité de solution nettoyante en une mousse dense composée de millions de microbulles, conçues pour adhérer aux taches grasses et collantes.
Doté d’une aspiration de 25 000 Pa, d’un rouleau anti-emmêlement et d’une station d’autonettoyage à haute température, le F25 Ace Pro sera commercialisé courant janvier 2026 au prix annoncé de 649 euros.