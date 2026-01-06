Le Roborock Saros 20 inaugure le châssis AdaptLift 3.0, associé à un pied motorisé et une roue dédiée pour franchir les obstacles. Cette combinaison doit permettre au robot de franchir une double petite marche, mais aussi de mieux se sortir de situations délicates, comme des chaises ou des obstacles bas.

Côté navigation, Roborock introduit StarSight Autonomous 2.0, basé sur un capteur 3D ToF capable de générer 21 000 points de lecture. L’intelligence artificielle embarquée serait en mesure de reconnaître jusqu’à 200 objets différents, afin d’anticiper les obstacles et d’ajuster la trajectoire du robot en temps réel.