Le Roborock Saros Rover est présenté comme le premier aspirateur robot au monde à combiner un double système de jambes et de roues. Chaque module jambe-roue est capable de se lever, de s’abaisser et de s’élever indépendamment, en s’inspirant directement des principes de la locomotion humaine. Cette conception permet au robot d’effectuer des mouvements complexes, comme de légers sauts, des rotations rapides ou des changements de direction précis, tout en conservant sa stabilité.

Grâce à cette architecture, le Saros Rover peut évoluer sur des surfaces jusque-là inaccessibles aux aspirateurs robots traditionnels. Roborock indique que le robot est capable de franchir des escaliers droits, mais aussi des escaliers courbes ou recouverts de moquette avec nez de marche, tout en nettoyant chaque marche lors de son passage.

Sur le plan logiciel, le Saros Rover s’appuie sur des algorithmes avancés d’intelligence artificielle, associés à des capteurs de mouvement et à une modélisation spatiale 3D. L’ensemble permet au robot d’analyser son environnement en temps réel et d’ajuster ses déplacements avec précision, en fonction des variations du sol.