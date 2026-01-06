Présenté au CES 2026, le Roborock Saros Rover fait sensation. Pour la première fois, un aspirateur robot combine jambes et roues afin d’accéder à des zones jusqu’ici hors de portée, comme les escaliers ou les paliers.
En 2025, Roborock avait été le premier constructeur à proposer un aspirateur robot équipé d'un bras robotisé, le désormais célèbre Saros Z70. Il ne manquait plus que les jambes pour transformer l'appareil en petit robot autonome, et c'est désormais chose faite avec le Saros Rover. Ce nouveau modèle, encore à l'état de prototype, répond aux besoins des familles vivant dans des maisons avec étages. Si quelques aspirateurs présentés peuvent déjà monter les marches, le Saros Rover va plus loin en les lavant au passage. Une nouvelle étape de franchie.
Des jambes roues qui rendent l'aspirateur robot toujours plus autonome
Le Roborock Saros Rover est présenté comme le premier aspirateur robot au monde à combiner un double système de jambes et de roues. Chaque module jambe-roue est capable de se lever, de s’abaisser et de s’élever indépendamment, en s’inspirant directement des principes de la locomotion humaine. Cette conception permet au robot d’effectuer des mouvements complexes, comme de légers sauts, des rotations rapides ou des changements de direction précis, tout en conservant sa stabilité.
Grâce à cette architecture, le Saros Rover peut évoluer sur des surfaces jusque-là inaccessibles aux aspirateurs robots traditionnels. Roborock indique que le robot est capable de franchir des escaliers droits, mais aussi des escaliers courbes ou recouverts de moquette avec nez de marche, tout en nettoyant chaque marche lors de son passage.
Sur le plan logiciel, le Saros Rover s’appuie sur des algorithmes avancés d’intelligence artificielle, associés à des capteurs de mouvement et à une modélisation spatiale 3D. L’ensemble permet au robot d’analyser son environnement en temps réel et d’ajuster ses déplacements avec précision, en fonction des variations du sol.
Même plus besoin de nettoyer ses marches
Roborock positionne clairement le Saros Rover comme une solution destinée aux habitations à plusieurs niveaux. En étant capable de nettoyer chaque marche d’un escalier en montant vers un étage supérieur, le robot pourrait réduire considérablement les zones non couvertes par les aspirateurs robots actuels. L’idée est de permettre à un seul appareil d’assurer l’entretien de l’ensemble du logement.
Au-delà des escaliers, le Saros Rover est également annoncé comme capable de gérer des pentes et des seuils complexes à plusieurs niveaux, qui nécessitent à la fois de la hauteur et de la puissance. Ces situations restent aujourd’hui problématiques pour la majorité des robots aspirateurs disponibles sur le marché.
Roborock précise toutefois que le Saros Rover est encore en phase de développement. Aucune date de lancement ni information sur une éventuelle commercialisation n’ont été communiquées à ce stade. Que l'attente va être longue avant de juger sur pièce de son efficacité.