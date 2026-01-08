Les véhicules utilisant les plateformes de Google et Qualcomm seront mises à jour pendant dix ans. C'est l'annonce qui a été faite au CES, afin de péréniser le support des véhicules intelligents.
À l'occasion du CES 2026, Qualcomm et Google ont officialisé une extension stratégique de leur collaboration, s'attaquant directement à la problématique de l'obsolescence rapide des systèmes embarqués dans nos véhicules.
Une ambition industrielle solide
Qualcomm et Google étendent leur collaboration dans le secteur automobile, avec pour objectif de transformer la manière dont les véhicules reçoivent leurs mises à jour logicielles. Car oui, en 2026, il ne suffit plus de mettre à jour son smartphone ou son PC, il faut également mettre à jour sa voiture. Au cœur de cette alliance figure un engagement sur dix années de support logiciel, une durée qui tranche avec les pratiques actuelles de l'industrie.
Derrière cette promesse se dessine une stratégie visant à imposer leur écosystème technologique comme standard des véhicules intelligents, dotés de logiciels embarqués.
Une collaboration durable ?
Les deux entreprises ne partent pas de zéro. Leur partenariat remonte à plus de dix ans déjà, période durant laquelle elles ont contribué à l'émergence des systèmes d'infodivertissement embarqués sous Android.
Cette base technique a permis le développement d'Android Automotive OS (AAOS) et l'apparition des premiers véhicules intégrant nativement les services Google.
L'extension annoncée vise désormais à consolider cette position en proposant aux constructeurs automobiles une plateforme de référence unifiée, alignée sur les futures versions du système d'exploitation, à commencer par Android 17.
Le périmètre de cette collaboration couvre plusieurs axes techniques. Les plateformes Snapdragon Cockpit de Qualcomm seront optimisées pour AAOS SDV, une architecture logicielle destinée aux véhicules qui fonctionnent via un logiciel.
Qualcomm introduit également Snapdragon vSoC, une plateforme de virtualisation hébergée sur Google Cloud qui permet aux ingénieurs de concevoir et tester des logiciels automobiles sans disposer du matériel physique.
Project Treble : la promesse des 10 ans
L'élément central de cette annonce se trouve dans l'extension de Project Treble au secteur automobile. Initialement conçu pour simplifier les mises à jour Android sur smartphones, ce framework vise à découpler les couches logicielles basses du système d'exploitation. Appliqué à l'automobile, il doit couvrir quatre générations de plateformes Snapdragon Cockpit et plus de quatorze systèmes sur puce distincts. De quoi laisser entrevoir un support logiciel durable.
Qualcomm et Google avancent que cette architecture permettra aux constructeurs de bénéficier d'un plan de support de dix ans pour les mises à jour logicielles. Concrètement, ça comprend des mises à jour de sécurité et des correctifs maintenus sur cette durée, ainsi qu'une réduction de la fragmentation entre les différents modèles et générations de véhicules.
Ma voiture sera donc obsolète après 10 ans ?
Justement, non. Les voitures ne seront pas considérées comme obsolètes après 10 ans. Cette durée offre la garantie de mises à jour récurrentes. Une fois la décennie passée, les constructeurs pourront décider ou non de mettre à jour votre véhicule.
Dans tous les cas, si une voiture ne reçoit pas de mise à jour, ce n'est pas dramatique. Elle pourra continuer à rouler sans problème, mais ne bénéficiera pas des améliorations de certaines fonctionnalités. De même, les nouvelles fonctionnalités ajoutées par les constructeurs ne seront pas disponibles sans mise à jour. Un peu comme dans les voitures de 2015 en fait, quand on achetait le produit et qu'on se contentait de ce qu'il était au moment de l'achat.