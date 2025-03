Cette course à la longévité logicielle pose cependant la question du matériel. Si les puces sont conçues pour durer, qu'en est-il des batteries et des autres composants ? Il est probable que les constructeurs devront également travailler sur la robustesse et la réparabilité de leurs appareils pour que cette promesse de sept ans de mises à jour soit pleinement tenue et appréciée par les utilisateurs. L'avenir nous dira si cette tendance se confirme et se généralise à l'ensemble du marché.