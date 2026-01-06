Il s'agit très probablement de l'humanoïde le plus célèbre au monde. Depuis près d'une décennie, nous suivons le parcours d'Atlas, qui impressionne grâce à ses acrobaties et ses pas de danse. Et si l'on pouvait penser que son avenir était incertain avec le rachat de Boston Dynamics par Hyundai en 2021, il n'en est rien. Bien au contraire, il est prêt pour l'industrialisation.