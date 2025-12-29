30% des smartphones Android sont obsolètes et vulnérables avec 1 milliard de victimes potentielles

Selon les statistiques fournies par Zimperium, plus de 50% des appareils mobiles accusent un retard logiciel et n'exécutent pas une version récente de l'OS. Mais le constat s'aggrave avec les données de StatCounter : plus de 30% des utilisateurs Android sont encore sous Android 13 ou une version antérieure sortie en 2022. Ces modèles spécifiques ont perdu le support de Google. Cela signifie qu'environ un milliard de smartphones restent figés dans le temps, définitivement incapables de recevoir les nouveaux correctifs de sécurité.

On le sait, chez Apple, la donne est différente. Le contrôle unifié du matériel et du logiciel permet de pousser les mises à jour simultanément sur tous les iPhone. Du coup, 90% des iPhone actifs dans le monde restent à jour au même moment. Du côté d'Android, les utilisateurs apprécient le choix et les différents segments tarifaires. Cela signifie aussi que des centaines de constructeurs doivent adapter chaque mise à jour à leurs propres interfaces et à différentes configurations logicielle. Ce processus complexe se traduit alors par des déploiements échelonnés. Concrètement, une vulnérabilité peut être identifiée et corrigée par Google, mais rester exploitable pendant des mois sur un téléphone en attendant que le fabricant daigne pousser la mise à jour.

En avril dernier, nous rapportions par exemple que 15% des smartphones Android étaient encore sous la version 12 du système alors que ce dernier ne bénéficiait plus de correctif de sécurité depuis le mois de mars.