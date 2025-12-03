Dans le détail, le bulletin met d’abord en avant deux vulnérabilités que Google considère comme déjà exploitées dans des attaques limitées, probablement menées dans le cadre d’opérations de surveillance ou d’espionnage hautement ciblées, dirigées contre un nombre restreint de profils jugés sensibles.

La première, CVE-2025-48633, est une faille de divulgation d’informations. La seconde, CVE-2025-48572, permet une élévation de privilèges. Toutes deux concernent Android 13, 14, 15 et 16, et Google ne fournit pour l’instant aucun détail sur les vecteurs ou les chaînes d’attaque, afin de laisser aux partenaires le temps de déployer les patchs. On sait simplement que CVE-2025-48633 peut exposer des données internes que les applications ne sont normalement pas autorisées à consulter, là où CVE-2025-48572 permet à un processus local, en principe limité par la sandbox, d’obtenir des droits étendus sur le système, avec la possibilité d’accéder à davantage de données ou de manipuler des composants sensibles.

Outre ces deux cas considérés comme les plus urgents, Google met également en avant une troisième vulnérabilité majeure au cœur du framework Android, qui gère une grande partie du fonctionnement interne du système et des interactions entre les applications et les services de base. Référencée CVE-2025-48631 et classée critique, elle peut permettre à un attaquant de provoquer un déni de service à distance sur Android 13 à 16 sans disposer d’aucun privilège particulier, et donc de faire planter l’appareil ciblé. À noter que ce type de faille ne permet pas de prendre le contrôle total du smartphone, mais il peut servir de tremplin pour préparer le terrain à d’autres attaques plus élaborées.

Autour de ce trio de failles sensibles, le reste du bulletin aligne une petite centaine de vulnérabilités supplémentaires, classées pour la plupart au niveau élevé. Elles touchent aussi bien le framework et les composants système que le noyau et les modules fournis par les partenaires matériels. On y retrouve les mêmes grandes familles de problèmes, avec des élévations de privilèges, des divulgations d’informations et des dénis de service, mais dans des scénarios jugés moins critiques que pour les trois vulnérabilités mises en avant. Les correctifs publiés concernent notamment pKVM, la couche de virtualisation protégée d’Android, et l’IOMMU, qui encadre les accès mémoire des périphériques, ainsi que la pile réseau, les GPU Mali, les modems MediaTek et Unisoc, et plusieurs composants propriétaires Qualcomm.