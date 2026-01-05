Pour la première fois sur une balance domestique, Body Scan 2 propose une évaluation détaillée de la fonction de pompage du cœur grâce à l’impédance cardiographie (ICG). Cette mesure a pour but d’analyser la manière dont le cœur éjecte le sang, un indicateur étroitement lié à l’énergie quotidienne, à l’endurance et à la résistance au stress. Ces données servent notamment à estimer l’âge du cœur, un repère central dans l’approche de la longévité mise en avant par Withings.

L’analyse se poursuit au niveau cellulaire, avec une évaluation de la vitalité et de l’efficacité métabolique rendue possible par la bio-impédance spectroscopie (BIS). Cette approche permet d’examiner l’intégrité des membranes cellulaires, l’hydratation intra-cellulaire et la densité des tissus actifs, afin de détecter précocement les signes de ralentissement métabolique ou d’inflammation de bas grade, souvent associés à la fatigue chronique et au vieillissement prématuré.