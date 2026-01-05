À l’occasion du CES 2026, Withings dévoile Body Scan 2, une station de santé connectée pensée pour suivre les grands indicateurs de la longévité et vous aider à prévenir les pathologies, en seulement 90 secondes.
Dix-sept ans après avoir lancé la première balance connectée, Withings fait évoluer le pèse-personne vers un outil de suivi de santé beaucoup plus large. Avec Body Scan 2, la marque ne se contente plus de mesurer le poids ou la composition corporelle, mais propose une lecture approfondie de l’état physiologique global. Ce nouvel appareil veut rendre visibles les effets du mode de vie sur le corps, à un stade où les déséquilibres restent réversibles. Présentée au CES 2026, cette nouvelle station s’inscrit dans une approche centrée sur la prévention, la compréhension des signaux faibles et l’accompagnement au quotidien.
Une analyse approfondie de votre corps en 90 secondes chrono
Body Scan 2 se distingue par sa capacité à analyser jusqu’à 60 biomarqueurs de santé en seulement 90 secondes. Comme le précédent modèle, la balance est accompagné d'une poignée munie d'électrodes pour réaliser un ECG.
Les indicateurs mesurés couvrent plusieurs dimensions clés du fonctionnement de l’organisme, dont la fonction cardiaque, l’état des artères, le métabolisme et la santé cellulaire. Withings met l’accent sur des marqueurs précoces, reconnus par la recherche scientifique comme fortement prédictifs de la santé à long terme, afin d’identifier les premiers signes de déséquilibre avant l’apparition de pathologies.
Pour la première fois sur une balance domestique, Body Scan 2 propose une évaluation détaillée de la fonction de pompage du cœur grâce à l’impédance cardiographie (ICG). Cette mesure a pour but d’analyser la manière dont le cœur éjecte le sang, un indicateur étroitement lié à l’énergie quotidienne, à l’endurance et à la résistance au stress. Ces données servent notamment à estimer l’âge du cœur, un repère central dans l’approche de la longévité mise en avant par Withings.
L’analyse se poursuit au niveau cellulaire, avec une évaluation de la vitalité et de l’efficacité métabolique rendue possible par la bio-impédance spectroscopie (BIS). Cette approche permet d’examiner l’intégrité des membranes cellulaires, l’hydratation intra-cellulaire et la densité des tissus actifs, afin de détecter précocement les signes de ralentissement métabolique ou d’inflammation de bas grade, souvent associés à la fatigue chronique et au vieillissement prématuré.
La BodyScan 2 vous incite à poursuivre vos bonnes résolutions et à changer vos habitudes
Au-delà de la collecte de données, Body Scan 2 entend transformer ces informations complexes en leviers d’action concrets. Les biomarqueurs analysés sont agrégés pour estimer l’âge biologique de l’utilisateur, en s’appuyant sur des indicateurs liés au cœur, aux artères, aux cellules et au métabolisme. Cette approche vise à fournir une lecture plus pertinente de l’état de santé global que l’âge chronologique seul.
Les résultats sont ensuite interprétés par l’application Withings, qui propose des recommandations personnalisées en matière d’alimentation, d’activité physique, de sommeil ou de gestion du stress. Toutes ces données sont utilisées pour avertir l'utilisateur, et l'inciter à changer ses habitudes et son mode de vie pour améliorer sa santé au long terme, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'exercice quotidien ou du temps de sommeil.
Withings positionne Body Scan 2 comme un outil adapté à différents profils et moments de vie, qu’il s’agisse d’adultes exposés au stress et à la sédentarité, de personnes entrant dans une phase de transition métabolique, ou encore de sportifs souhaitant affiner leur suivi physiologique.
La Body Scan 2 sera commercialisée courant 2026, à partir de 499,95 € en Europe, sous réserve de l’obtention des certifications médicales nécessaires pour certaines métriques.