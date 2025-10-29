Le pionnier français de la santé connectée lance U-Scan, le premier laboratoire d'analyse d'urine intégré aux toilettes. Un concentré de chimie, d'optique et d'intelligence artificielle qui transforme une routine quotidienne en un nouvel acte de prévention santé.
Après la balance connectée, la montre santé, le tensiomètre et le thermomètre 2.0, Withings s'attaque à un nouveau territoire… notre urine. L'entreprise française lance en effet U-Scan, un dispositif miniature qui transforme la cuvette de vos toilettes en laboratoire d'analyse d'urine connecté. Sept ans de recherche et développement auraient été nécessaires pour miniaturiser des procédés de chimie de laboratoire dans un galet de 135 ml, discret et autonome, capable d'analyser automatiquement les urines à chaque passage au pipi-room de l'utilisateur.
L'idée est aussi simple qu'ambitieuse : faire de l'urine un indicateur de santé du quotidien, sans changer les habitudes des utilisateurs. Car, comme l'a rappelé Éric Carreel, fondateur et président de Withings, lors de la conférence de presse de lancement : « l'urine est une mine d'informations sur notre corps », précisant aussi que l'humanité évaluait déjà l'urine il y a 3 000 ans en la goûtant, bien avant l'invention du stéthoscope et du thermomètre. U-Scan entend ouvrir cette fenêtre à tous, de manière continue, silencieuse et sans effort.
U-Scan Nutrio et Calci : deux cartouches pour mieux se connaître
Commercialisé dans le monde entier depuis aujourd'hui, U-Scan est disponible avec deux cartouches interchangeables : Nutrio, dédiée à la nutrition, et Calci, centrée sur la santé rénale. Le dispositif s'installe dans la cuvette des toilettes et collecte automatiquement un petit échantillon d'urine grâce à un capteur thermique. L'analyse est effectuée sur place, via des capteurs biochimiques miniaturisés, puis les résultats sont envoyés par Wi-Fi à l'application Withings+, qui traduit ces données en indicateurs compréhensibles et en recommandations personnalisées.
Nutrio : le miroir de votre métabolisme
Pensée pour les sportifs et toutes les personnes soucieuses de leur équilibre alimentaire, la cartouche U-Scan Nutrio suit pour sa part quatre biomarqueurs clés : le pH urinaire (équilibre acido-basique), la densité urinaire (hydratation), les cétones (suivi du métabolisme des graisses) et la vitamine C (mesure de l'apport en antioxydants). En analysant ces paramètres au quotidien, le système identifierait les tendances invisibles d'un simple coup d'œil, qu'il s'agisse d'un manque d'hydratation, d'une inflammation chronique ou d'un régime déséquilibré. « Nous parlons beaucoup de métabolisme ou d'inflammation, mais peu de gens savent réellement où ils en sont », résume Christelle Barakat, directrice de la recherche en chimie chez Withings.
Calci : prévenir les calculs avant la douleur
Deuxième cartouche disponible à la vente, U-Scan Calci cible la santé rénale. Elle mesure le calcium, le pH et la densité urinaire, trois indicateurs majeurs pour détecter les risques de calculs rénaux, une affection qui touche un adulte sur dix dans le monde. En suivant les variations de ces marqueurs sur plusieurs semaines, Calci permettrait d'identifier les excès de calcium ou les déséquilibres d'hydratation avant qu'ils ne se transforment en crise douloureuse.
Là encore, l'objectif est clair : passer d'une médecine de réaction à une médecine de prévention, directement depuis les sanitaires.
Un concentré d'innovation imaginé en France
Protégé par 32 familles de brevets et conçu en banlieue parisienne, le dispositif combine microfluidique, détection optique et intelligence artificielle. Chaque cycle d'analyse est automatisé : prélèvement, réaction chimique, lecture optique, nettoyage, recharge. Une station dédiée assure la désinfection et la remise à zéro du système en trois heures.
Au-delà de l'innovation technique, Éric Carreel tient surtout à replacer son projet dans une réflexion de fond sur la crise des systèmes de santé mondiaux. « Notre problème n'est pas de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps en bonne santé. Aujourd'hui, on gère les maladies chroniques quand il est déjà trop tard. Ce modèle n'est pas soutenable », a-t-il martelé lors du lancement de son nouvel appareil.
Le U-Scan est disponible à la vente dès aujourd'hui à partir de 349,95€ avec une cartouche (2 à 4 analyses par semaine) avec en plus l'accès au service Withings+. Le pack à deux cartouches est commercialisé quant à lui à 429,95€. Chaque cartouche intègre des mini-bandelettes et possèderait une durée de vie d'environ trois mois, avec remplacement automatique proposé à 99€ par trimestre (ou 33€/mois).
Le dispositif s'appuie sur Withings+, la plateforme de suivi santé de la marque, qui mise sur l'intelligence artificielle pour fournir analyses, conseils personnalisés et scores de vitalité. Les utilisateurs peuvent y retrouver toutes leurs données : poids, sommeil, activité, ECG… et désormais, chimie urinaire.
Le Français imagine déjà de nouvelles cartouches thématiques (suivi hormonal, grossesse, santé métabolique, etc.) pour faire de son dispositif une véritable plateforme de santé domestique. Et si le futur de la prévention passait par un geste aussi banal que passer aux toilettes ?
- Facilité d'utilisation
- Design compact
- Rapidité des mesures
- Une palanquée de mesures à disposition
- Simplicité d’emploi de l’application Health Mate
- Écran LCD efficace
- Grande autonomie
- Qualité de fabrication et verre saphir
- Connectivité discrète