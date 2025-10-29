Après la balance connectée, la montre santé, le tensiomètre et le thermomètre 2.0, Withings s'attaque à un nouveau territoire… notre urine. L'entreprise française lance en effet U-Scan, un dispositif miniature qui transforme la cuvette de vos toilettes en laboratoire d'analyse d'urine connecté. Sept ans de recherche et développement auraient été nécessaires pour miniaturiser des procédés de chimie de laboratoire dans un galet de 135 ml, discret et autonome, capable d'analyser automatiquement les urines à chaque passage au pipi-room de l'utilisateur.

L'idée est aussi simple qu'ambitieuse : faire de l'urine un indicateur de santé du quotidien, sans changer les habitudes des utilisateurs. Car, comme l'a rappelé Éric Carreel, fondateur et président de Withings, lors de la conférence de presse de lancement : « l'urine est une mine d'informations sur notre corps », précisant aussi que l'humanité évaluait déjà l'urine il y a 3 000 ans en la goûtant, bien avant l'invention du stéthoscope et du thermomètre. U-Scan entend ouvrir cette fenêtre à tous, de manière continue, silencieuse et sans effort.