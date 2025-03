D'après la professeure Francisca Joly, gastroentérologue et hépatologue à l'APHP, l'intestin est notre deuxième cerveau. Alors autant en prendre soin. Si en temps normal, notre tube digestif est naturellement protégé par une muqueuse qui empêche les substances nocives comme les bactéries d'être absorbées dans le sang, quand cette barrière est endommagée, des toxines s'infiltrent dans les tissus, ce qui peut déclencher diverses maladies inflammatoires de l'intestin.

Les méthodes traditionnelles comme l'endoscopie permettent d'évaluer la santé intestinale, mais elles sont invasives, ne fournissent pas une analyse visuelle complète et nécessitent un déplacement à l'hôpital. Elles n'offrent pas non plus aux médecins une vision en temps réel de l'état intestinal. Il y a bien cette start-up qui analyse nos selles pour détecter les pathologies intestinales grâce à l'IA, mais elle est coûteuse et laisse perplexe quant au respect des données personnelles.

C'est pourquoi une équipe de l'Université du Maryland a créé une capsule de détection de bioimpédance ingérable.