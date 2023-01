Après votre lit, Withings fait irruption dans vos toilettes

Avec U-Scan, Withings part d'un constat simple. Alors que l’être humain va aux toilettes en moyenne 7 fois par jour, les analyses d’urine ne sont généralement réalisées qu’une seule fois par an, en laboratoire. La nouvelle création signée Withings vise ainsi à démocratiser les analyses de biomarqueurs, directement à domicile, sans une quelconque assistance médicale.

U-Scan se compose d'un lecteur en forme de galet à installer dans les toilettes. À bord, on trouve des cartouches d'analyse interchangeables qui évaluent des biomarqueurs spécifiques. Le dispositif pourra intégrer deux cartouches, à savoir U-Scan Cycle Sync pour le suivi et la synchronisation du cycle menstruel, et U-Scan Nutri Balance qui fournira un guide métabolique détaillé sur l'hydratation et la nutrition.