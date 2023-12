Uriki : le boîtier d'analyse d'urine connecté made in Toulouse sera-t-il la star du prochain CES à Las Vegas ?

En janvier prochain, et contrairement à l'E3, le Consumer Electronics Show (CES) sera de retour à Las Vegas. L'occasion pour tous les acteurs de la tech de présenter leurs nouveautés, et de donner un aperçu de l'avenir avec de nombreuses innovations. Au milieu de cette jungle technologique, on trouvera IKI, une petite société toulousaine qui a développé l'appareil Uriki, dont l'objectif est de combler un vide médical existant autour des maladies chroniques.

Ce petit appareil entend permettre aux patients souffrant de problèmes rénaux de quotidiennement suivre leur état et de recevoir des recommandations de la part de leurs médecins sans avoir à se déplacer. Très concrètement, l'utilisateur urine sur une tige buvard qu'il insère ensuite dans une cartouche contenant dix biomarqueurs différents allant de la créatinine en passant par le calcium, l'urée, le pH, le sodium ou encore le magnésium, la densité, le citrate, l'acide urique et le phosphate.

Ensuite, il suffit d'insérer la cartouche dans le lecteur, qui envoie automatiquement les résultats aux professionnels suivant le patient. Jean-Christophe Cau, ingénieur, docteur en nanophysique et co-fondateur d'Iki, a déclaré au micro de France 3 Occitanie :

« C'est comme une montre connectée. Lorsque le patient veut récupérer ses données et les envoyer à son équipe médicale, il lance une synchronisation. Les informations sont envoyées sur plateforme web qui traite la donnée et fait l'interface avec l'équipe médicale, qui peut ensuite adresser ses recommandations au patient. »