Finie l'endoscopie ? Vous pourrez bientôt avaler cette caméra comme une gélule

Baptisé NaviCam, ce nouvel appareil a tout pour convaincre le corps médical, selon Andrew Meltzer, professeur à la tête du projet : « L'endoscopie traditionnelle est une procédure invasive pour les patients, mais aussi coûteuse en raison de la nécessité d'une anesthésie et d'un arrêt de travail ». Le dispositif pourrait ainsi grandement faciliter la détection de problèmes de santé dans certaines parties du système digestif.

Encore en phase de test, il a permis aux médecins de vérifier facilement les principaux recoins de l'estomac de quarante patients avec une précision plus que convaincante. Cela doit encore être confirmé à plus grande échelle, ainsi que dans d'autres organes tels que les intestins. Et qui sait, peut-être sera-t-il un jour possible de visiter soi-même une partie de son propre corps, en empruntant la nouvelle manette Xbox Elite 2 du médecin qui nous examine.