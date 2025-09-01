L'idée des scientifiques est simple : ils veulent transformer le traditionnel pavillon du stéthoscope (la partie qui se pose sur le patient) en un petit concentré de technologie. L'appareil développé, pas plus grand qu'une carte à jouer, intègre un microphone ultra-sensible et un système d'électrocardiogramme miniaturisé, rien que ça. Le tout permet de capter des variations imperceptibles à l'oreille humaine dans les battements cardiaques et la circulation sanguine.