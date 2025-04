Stéthoscope : pas vraiment fait pour le grand public

Le mode stéthoscope est plus délicat. L’interface du BeamO indique précisément les zones à écouter (cœur, poumons, etc.). Avec le casque fourni ou via l’adaptateur mini-jack, vous entendez clairement les sons cardiaques et respiratoires. Toutefois, en l’absence de système d’interprétation immédiat (pas d’indication visuelle ou de commentaire sur l'appareil après les écoutes), l’utilisateur lambda sera vite perdu.

De plus, les points d'écoute ne sont pas faciles à identifier clairement sur le petit écran du Beamo. Je me suis aussi surpris plusieurs fois à confondre ma gauche de ma droite en regardant l'écran comme un miroir. Par ailleurs, certaines zones du dos sont difficilement atteignables sans aide extérieure (écoute des poumons).

À court terme, et à mon avis, ce stéthoscope servira surtout lors des téléconsultations avec un médecin ou lors d'un suivi médical à distance. Mais à l'ère du big data, il est fort probable que Withings fournisse vite une analyse automatisée grâce à l'IA, un assistant interactif qui pourra nous aider à interpréter les enregistrements audio de notre coeur et de nos poumons et, pourquoi pas, réaliser des premiers diagnostics. Si vous avez bien suivi les instructions à l'écran, toutes vos captations sonores finiront bien stockées dans l'application, avec des explications sur les zones écoutées au stéthoscope. Signalons, enfin, que j'ai essayé de brancher directement des écouteurs USB-C sur l'appareil et que cela n'a pas fonctionné.