Lexar veut sortir le stockage de la seule course aux débits. Entre une microSD 2 To pensée pour les tournages en conditions réelles, un SSD NVMe qui fluidifie jeux et tâches lourdes et des SSD portables misant autant sur la sécurité (NFC, chiffrement) que sur l'ultra-légèreté, la marque se prépare pour l’ère de l'IA locale. Explications.
Pour célébrer ses 30 ans, Lexar a choisi le CES de Las Vegas afin de marquer les esprits. La marque y dévoile une salve de nouveautés qui ciblent autant les créateurs que les joueurs et les utilisateurs nomades. Et à en écouter nos interlocuteurs sur le stand, le stockage ne se résumerait plus à une simple course aux débits. Il doit désormais répondre à des contraintes de capacité, de fiabilité, de sécurité et d’adaptation aux nouveaux flux de travail ; notamment à l’une des grandes tendances de ce CES 2026, le déplacement progressif de l’IA du cloud vers les machines locales.
Une microSD 2 To rapide et fiable pour le terrain
La nouveauté sur laquelle Lexar attire immédiatement notre attention est la carte mémoire Professional Silver Plus microSDXC 2 To. La marque la présente comme la carte microSD UHS-I la plus rapide au monde, avec des débits annoncés jusqu'à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture.
Mais au-delà des chiffres, Lexar insiste surtout sur l'usage : cette carte vise les drones, les caméras d'action et les tournages en conditions réelles, là où changer de carte devient une contrainte aussi pénible que risquée. La capacité de 2 To permet d'enregistrer de longues séquences 4K à 60 images par seconde sans interruption, et la promesse de durabilité renforcée s'adresse clairement à ceux qui filment dans le froid, la poussière, l'humidité ou en mouvement permanent.
Un SSD PCIe 4.0 pour éviter que le stockage ne freine la machine
Deuxième annonce, toujours du côté performances - comme quoi, c'est bien aussi le débit ! -, le SSD Lexar PLAY X PCIe 4.0 NVMe qui afficherait jusqu'à 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture. Ici, Lexar ne cherche pas l'originalité, mais l'efficacité : réduire les temps de chargement dans les jeux, accélérer l'ouverture de projets lourds en montage ou en 3D, et surtout éviter que le stockage devienne le goulot d'étranglement d'un PC pourtant très performant.
La cible est volontairement large (gamers, créateurs, stations de travail), mais le discours reste cohérent, car à mesure que les contenus prennent du volume et que les projets deviennent plus complexes, le stockage doit suivre sans ralentir l'ensemble de la chaîne.
Le SSD portable devient un coffre-fort personnel
Plus surprenant, Lexar tente un pas de côté avec le Lexar TouchLock Portable SSD que j'avais déjà pu entrapercevoir au Computex de Taïwan en mai dernier. L'idée n'est plus seulement de transporter ses fichiers, mais également de les protéger simplement. Le SSD combine en effet un chiffrement matériel AES 128 bits avec une authentification NFC via smartphone : on déverrouille le disque en approchant son téléphone, comme on le ferait pour un paiement sans contact.
Le format se veut fin, magnétique, pensé pour être aimanté à un smartphone ou un ordinateur portable (MagSafe ou non), avec une sauvegarde automatique des photos via l'application Lexar. La marque transforme ainsi le SSD portable en petit coffre-fort personnel, sans imposer de mots de passe complexes ni de procédures lourdes.
Le stockage qui disparaît dans la poche
Enfin, pour ceux qui vivent en mobilité permanente, Lexar présente le Lexar Air Portable SSD. Ici, la promesse tient presque en un chiffre : 17 grammes. L'objectif n'est pas d'impressionner par les débits, mais par la légèreté et la simplicité d'usage. On branche, on sauvegarde automatiquement via l'application, on repart. Le stockage devient un geste invisible du quotidien, plutôt qu'un objet à gérer.
AI Storage Core ou comment préparer le stockage à l'ère de l'IA locale
Derrière ces produits qui nous sont très familiers, Lexar déroule aussi une vision plus stratégique avec son concept d'AI Storage Core. La marque anticipe un futur proche où de plus en plus de traitements IA s'effectueront directement sur les appareils (PC, systèmes embarqués, robotique, imagerie) sans passer systématiquement par le cloud.
Voilà à quoi ressemblera une clé de stockage AI-Grade chez Lexar. ©Matthieu Legouge pour Clubic
Dans ce contexte, le stockage devra être plus endurant, plus stable et capable de soutenir des flux de données continus, parfois en temps réel. Lexar résume cette approche autour de trois piliers : performance, fiabilité et flexibilité.
Cette base doit donner naissance à une nouvelle famille de produits AI-grade. Sur le stand de Lexar, nous avons pu voir un SSD optimisé pour les PC IA et le calcul intensif, mais aussi une clé de stockage plug-and-play pour étendre facilement la capacité des machines IA, et des cartes spécialisées pour l'imagerie 8K, la fusion de capteurs, la robotique intelligente et l'analyse locale en temps réel. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler d'IA locale…