Pour célébrer ses 30 ans, Lexar a choisi le CES de Las Vegas afin de marquer les esprits. La marque y dévoile une salve de nouveautés qui ciblent autant les créateurs que les joueurs et les utilisateurs nomades. Et à en écouter nos interlocuteurs sur le stand, le stockage ne se résumerait plus à une simple course aux débits. Il doit désormais répondre à des contraintes de capacité, de fiabilité, de sécurité et d’adaptation aux nouveaux flux de travail ; notamment à l’une des grandes tendances de ce CES 2026, le déplacement progressif de l’IA du cloud vers les machines locales.

Une microSD 2 To rapide et fiable pour le terrain

La nouveauté sur laquelle Lexar attire immédiatement notre attention est la carte mémoire Professional Silver Plus microSDXC 2 To. La marque la présente comme la carte microSD UHS-I la plus rapide au monde, avec des débits annoncés jusqu'à 255 Mo/s en lecture et 180 Mo/s en écriture.