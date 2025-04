Voilà qui pourrait intéresser certains utilisateurs bien spécifiques, notamment ceux qui ont déjà, par inadvertance, détérioré (ou déformé) une carte mémoire SD traditionnelle en plastique à cause d'une manipulation un peu brusque. Pour tous les autres en revanche, il n'y aura pas forcément grand intérêt à opter pour cette solution plus robuste, si ce n'est dépenser un peu plus.

La carte mémoire Lexar Armor Silver est disponible à partir de 69,99€ (128 Go), contre un peu plus de 100€ (128 Go) pour la déclinaison Gold.