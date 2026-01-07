Dans les couloirs du CES de Las Vegas, la marque LEGO a tenu à dévoiler une toute nouvelle brique intelligente : Smart Brick. Une brique qui va se charger de réagir de manière intelligente (et autonome) à son environnement, sans la moindre application ou écran externe.
Des petites briques colorées de notre enfance aux sets spectaculaires d’aujourd’hui, LEGO a su traverser les générations sans jamais perdre son âme. Entre nostalgie assumée et innovation permanente, la marque danoise séduit aujourd'hui autant les enfants que les adultes. Au CES 2026, elle franchit un nouveau cap avec une nouvelle fonction intelligente, Smart Play, et de nouveaux kits dédiés inspirés… de Star Wars.
La plus grande innovation LEGO depuis… toujours ?
Pour la marque, Smart Play se veut « l'innovation la plus révolutionnaire depuis la création de la minifigurine en 1978. » Visuellement, la Smart Brique est une brique LEGO classique, de 2 x 4, à la différence près que celle-ci est équipé de divers capteurs, d'un système audio et d'un haut-parleur, le tout étant animé par une pile rechargeable par induction (comme votre brosse à dents). Les sets sont d'ailleurs livrés avec un socle de recharge, capable de recharger plusieurs briques simultanément.
Concrètement, les différents capteurs intégrés vont venir détecter la façon dont la Smart Brique se déplace dans l’air, afin de permettre de donner vie au jeu de manière inédite.
Elle est dotée de lumières réactives, d’un détecteur de couleurs pour interagir avec son environnement, d’un synthétiseur sonore qui joue presque n’importe quel son… La brique intelligente détecte la façon dont on la tourne, retourne ou tapote quand on joue avec.
Des débuts assurés par la licence Star Wars (forcément)
Elle fonctionne de concert avec les Smart Tags (des tuiles ultra plates) et les Smart Minifigurines, au travers d'un protocole maison baptisé BrickNet. Les premières agissent comme des petites pièces intelligentes qui indiquent à la Smart Brique ce qu’elle doit devenir, pour l’aider à jouer avec l'utilisateur.
Les secondes vont venir se placer à côté de la Smart Brique, chaque Smart Minifigurine réagissant alors différemment à son environnement avec des sons, des humeurs et des réactions uniques, qui sont tous joués par la Smart Brique.
De ce fait, lorsqu’elle est placée au-dessus ou à proximité d’un Smart Tag, la Smart Brique devient ce que le Smart Tag lui demande. Cela signifie qu’elle peut être tour à tour un hélicoptère puis une voiture, grâce à une reconnaissance spatiale.
Les constructions réagissent ainsi directement à leur environnement, à leur positionnement par rapport à un autre kit Smart Play, à leur inclinaison, pour déclencher un son, une musique… Le tout, sans la moindre application ou périphérique externe. Il suffit par exemple de poser un personnage sur son emplacement, et la Smart Brick se charge de diffuser une musique dédiée.
Quand ? Combien ?
Afin de lancer sa nouvelle gamme Smart Play, LEGO a fait le choix de la licence Star Wars, avec un total de 3 nouveaux sets prévus pour le début du mois de mars. On pourra ainsi opter pour le TIE Fighter de Dark Vador (69€), le X-Wing de Luke Skywalker (99€) ou encore la Salle du Trône (159€).