Selon toute vraisemblance, il s'agira d'un set inspiré directement du combat final du jeu Ocarina of Time, lancé initialement sur Nintendo 64. Un coffret qui pourrait contenir un peu plus de 1 000 pièces, et qui permettrait donc de recréer ce moment on ne peut plus emblématique de l'histoire vidéoludique.

Reste à savoir si le méchant prendra la forme d’une simple figurine Lego ou d’un modèle plus imposant, entièrement construit. Le set n’est pas attendu avant 2026, mais Lego et/ou Nintendo dévoileront de nouvelles informations d’ici là.