Sans crier gare, Nintendo a tout récemment teasé un nouveau set Lego à venir en 2026, lequel va concerner une licence pour le moins emblématique du géant nippon, à savoir The Legend of Zelda.
La divine idylle entre Lego et Nintendo se poursuivra en 2026, puisque les deux groupes viennent d'officialiser un nouveau kit à venir l'année prochaine, autour de la licence The Legend of Zelda. Rappelons qu'en plus des Lego Super Mario, d'un imposant set inspiré de Super Mario World, ou encore du superbe set NES lancé en 2020, le groupe Lego a récemment rendu hommage à la célèbre console portable Game Boy de Nintendo, avec un set que l'on devrait retrouver sous de nombreux sapins à Noël.
Un nouveau kit Lego inspiré de The Legend of Zelda
Sur son compte officiel américain, Nintendo a diffusé un court teaser, accompagné de la mention « Est-ce que tu réalises à qui tu as à faire ? », dans lequel on peut découvrir le vaillant Link, accompagné de la petite fée Navi, tous deux se dressant face à une silhouette massive, vraisemblablement celle de l'ennemi juré : Ganondorf.
En arrière-plan, on distingue une Zelda floue, ajoutant une touche de mystère et de tension à la scène. La vidéo, de quelques secondes seulement, ne permet pas d'en découvrir davantage concernant ce nouveau set Lego à venir l'année prochaine.
Vers un kit inspiré du combat final d'Ocarina of Time ?
Selon toute vraisemblance, il s'agira d'un set inspiré directement du combat final du jeu Ocarina of Time, lancé initialement sur Nintendo 64. Un coffret qui pourrait contenir un peu plus de 1 000 pièces, et qui permettrait donc de recréer ce moment on ne peut plus emblématique de l'histoire vidéoludique.
Reste à savoir si le méchant prendra la forme d’une simple figurine Lego ou d’un modèle plus imposant, entièrement construit. Le set n’est pas attendu avant 2026, mais Lego et/ou Nintendo dévoileront de nouvelles informations d’ici là.
À noter qu'il ne s'agit aucunement de la première incursion de Lego au sein de la franchise The Legend of Zelda, puisqu'un set consacré à l'Arbre Mojo a été lancé en septembre 2024, avec ici une double référence à ce même Ocarina of Time, mais aussi au plus récent Breath of the Wild.
En 2027, la saga Zelda sera de nouveau au coeur de l'actualité chez Nintendo, au travers non pas d'un set Lego, mais d'un long-métrage cinématographique, qui sera à découvrir dans les salles obscures le 26 mars.
