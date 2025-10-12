Et si le succès est déjà au rendez-vous sur le marché local, les premières percées à l'international laissent entrevoir un potentiel bien plus large. BubblePal est désormais vendu aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, tandis que FoloToy a déjà conquis plus de dix pays dont l'Allemagne et le Brésil. Mais c'est surtout le partenariat entre le géant Mattel et OpenAI qui suggère l'arrivée de produits à une échelle encore plus importante : des nouveaux jouets, notamment une Barbie dopée à l'IA, devraient être annoncés plus tard dans l'année.