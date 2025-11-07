IKEA veut simplifier le quotidien des foyers connectés avec une nouvelle génération d’appareils compatibles Matter. Le géant suédois présente pas moins de 21 produits pensés pour améliorer le confort de votre maison.
La maison connectée a longtemps été réservée aux technophiles aguerris. Entre protocoles incompatibles, applications multiples et configurations complexes, beaucoup ont vite abandonné. En 2025, IKEA veut mettre fin à cette confusion. Avec sa nouvelle gamme d’objets domestiques connectés, le géant suédois s’appuie sur la norme universelle Matter pour simplifier la vie des utilisateurs et démocratiser enfin la domotique.
Ampoules, capteurs de présence ou d'humidité : il y en a pour tous les goûts
Au cœur de cette stratégie, IKEA inaugure KAJPLATS, une nouvelle gamme d’ampoules intelligentes pensée pour remplacer les TRÅDFRI. Plus complètes et plus lumineuses, elles se déclinent en onze modèles différents, avec des versions à intensité variable et d’autres capables de changer de couleur. On retrouve par exemple des ampoules E27 et E26 au format globe standard de 60 mm, offrant jusqu’à 1 521 lumens, ou encore des modèles P45 E14 plus compacts, destinés aux petits luminaires, avec des puissances de 470 à 806 lumens.
IKEA n’oublie pas non plus les spots GU10, parfaits pour les cuisines ou couloirs, disponibles en version blanc variable ou multicolore. Enfin, une série d’ampoules décoratives à verre clair, déclinées en formats E14 et E27, apporte une touche plus chaleureuse tout en restant connectée.
À côté de ces ampoules, IKEA enrichit sa gamme d’accessoires domotiques avec cinq nouveaux capteurs destinés à la sécurité et au bien-être domestique. Le MYGGSPRAY est un détecteur de mouvement intérieur et extérieur capable d’allumer automatiquement les lumières lorsqu’une présence est détectée, tandis que le MYGGBETT surveille l’ouverture des portes et fenêtres pour envoyer des alertes ou déclencher un scénario d’éclairage.
Pour le suivi du confort intérieur, le capteur TIMMERFLOTTE mesure la température et l’humidité de la pièce, et le ALPSTUGA suit la qualité de l’air, avec des relevés précis sur le CO₂, les particules fines et l’humidité. Enfin, le KLIPPBOK détecte les fuites d’eau sous un évier ou un lave-linge, avertissant immédiatement l’utilisateur via une alarme sonore ou une notification.
Des prises et télécommandes pour simplifier
Pour accompagner ces nouveautés, IKEA a également revu ses accessoires de commande. La nouvelle télécommande BILRESA existe en deux versions : un modèle à double bouton pour allumer ou éteindre les lumières, et une version à molette rotative permettant d’ajuster la luminosité, la couleur ou de piloter une scène d’éclairage complète. Ces télécommandes seront proposées à l’unité ou dans des kits colorés — vert, rouge et beige — afin de s’intégrer naturellement à chaque intérieur.
Autre ajout notable : la prise connectée GRILLPLATS, qui transforme n’importe quel appareil ordinaire en appareil intelligent. Reliée à un hub ou à un capteur de mouvement, elle permet de contrôler à distance des lampes, petits appareils électroménagers ou guirlandes, tout en suivant leur consommation énergétique.
IKEA veut devenir l'acteur majeur de la maison connectée dans le monde
Avec cette nouvelle collection, IKEA confirme sa volonté de rendre la maison intelligente plus accessible au grand public. Tous les produits sont compatibles avec la norme Matter, ce qui signifie qu’ils peuvent être contrôlés aussi bien depuis Google Home, Alexa, Apple HomeKit que via l’application IKEA Home Smart, désormais repensée pour centraliser l’ensemble des appareils.
IKEA se met donc en ordre de marche pour devenir l'acteur incontournable de la maison connectée. Avec ses magasins partout dans le monde, et des centaines de millions de visiteurs chaque année, la marque a les moyens de ses ambitions. A voir maintenant si les consommateurs seront enclins à se laisser tenter par une ampoule ou un objet connecté lorsqu'ils viennent acheter un meuble.