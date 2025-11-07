Au cœur de cette stratégie, IKEA inaugure KAJPLATS, une nouvelle gamme d’ampoules intelligentes pensée pour remplacer les TRÅDFRI. Plus complètes et plus lumineuses, elles se déclinent en onze modèles différents, avec des versions à intensité variable et d’autres capables de changer de couleur. On retrouve par exemple des ampoules E27 et E26 au format globe standard de 60 mm, offrant jusqu’à 1 521 lumens, ou encore des modèles P45 E14 plus compacts, destinés aux petits luminaires, avec des puissances de 470 à 806 lumens.

IKEA n’oublie pas non plus les spots GU10, parfaits pour les cuisines ou couloirs, disponibles en version blanc variable ou multicolore. Enfin, une série d’ampoules décoratives à verre clair, déclinées en formats E14 et E27, apporte une touche plus chaleureuse tout en restant connectée.