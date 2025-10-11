Le nouveau set Ultimate Collector Series rend hommage à la station de combat de l’Empire. Une version monumentale et réinventée, pensée comme un puzzle d’ingénierie et un hommage aux plus grands moments de la saga.
Les fans de Star Wars et de Lego en rêvaient depuis des années : c’est désormais officiel, la nouvelle version Lego de l'Étoile de la Mort est disponible à la commande. Ce modèle géant, composé de plus de 9 000 pièces, se présente comme le set le plus ambitieux jamais conçu dans la gamme Star Wars. Derrière ce projet d’envergure, on retrouve César Soares, designer principal au sein du Lego Group, qui a passé plus de 14 mois à peaufiner chaque détail de cette version repensée de l’Étoile de la Mort.
Un hommage vertigineux à la première trilogie Star Wars
Contrairement aux précédentes éditions, dont la dernière remontait à 2016, Lego ne s’est pas contenté d’un simple agrandissement. Cette fois, la Death Star est entièrement repensée comme une coupe transversale, une idée née dès les premières esquisses. « Nous voulions que les fans puissent admirer toutes les scènes emblématiques d’un seul regard », explique Soares. Le pari ? Offrir une vue d’ensemble des lieux les plus mythiques de la saga, de la salle du trône de l’Empereur au compacteur de déchets.
Le résultat est un monolithe de plus de 70 cm de haut et pour 79 cm de large, réparti sur six niveaux détaillés. À la base, un immense hangar abrite les chasseurs TIE ; au sommet trône l’Empereur Palpatine, tandis qu’entre les deux s’enchaînent les salles cultes : bloc de détention, salle du superlaser qui détruira Alderaan, centre de commandement, réacteur principal… Chaque espace fourmille de références tirées des deux Étoiles de la Mort, avec un soin maniaque du détail.
Pour maintenir l’intérêt tout au long du montage, Lego a adopté une approche modulaire. Chaque pièce du décor (une salle, une passerelle, un couloir) est construite séparément avant d’être fixée sur la structure principale. Une méthode qui permet de « ne jamais s’ennuyer », selon son concepteur, et de faire de ce modèle « l’expérience de construction ultime ».
Un set LEGO pensé pour les fans, et par des fans
Cette conception reflète aussi la manière dont le set a été imaginé. Soares et son équipe ont alterné prototypes physiques et modélisations numériques, ajustant en permanence les connexions et la stabilité. Le modèle final utilise quasi exclusivement des pièces standard du système Lego, à l’exception d’un seul élément inédit : le chapeau de dignitaire impérial, créé spécialement pour l’une des 36 figurines incluses.
Les fans les plus attentifs découvriront de nombreux easter eggs disséminés à travers la station, des clins d’œil à la culture Lego comme à l’univers Star Wars. Parmi eux, une référence à la marque fictive Octan, ou encore une scène humoristique baptisée Hot Tub Stormtrooper, validée sans hésitation par Lucasfilm. « Ils ont trouvé l’idée géniale », confie César Soares, amusé.
Symbole d’une collaboration entamée il y a près de 30 ans avec Lucasfilm, cette nouvelle Death Star illustre parfaitement la philosophie de Lego : innover sans trahir le système d’origine. Même à cette échelle monumentale, la structure repose presque entièrement sur les briques classiques. Le seul élément technique majeur — un ascenseur fonctionnel — démontre que les briques Lego traditionnelles peuvent encore repousser leurs propres limites.
Proposée à 999,99 € en France, cette nouvelle Etoile de la Mort LEGO s’adresse clairement aux collectionneurs les plus passionnés. Quand on aime, on ne compte pas. Pour César Soares, ce set est avant tout « le modèle définitif », celui qui réunit « toutes les scènes majeures en un seul et même ensemble ». Un cadeau parfait donc pour attendre la sortie du prochain film Star Wars, The Mandalorian and Grogu, dont la sortie est prévue pour le mois de mai 2026.