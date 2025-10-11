Cette conception reflète aussi la manière dont le set a été imaginé. Soares et son équipe ont alterné prototypes physiques et modélisations numériques, ajustant en permanence les connexions et la stabilité. Le modèle final utilise quasi exclusivement des pièces standard du système Lego, à l’exception d’un seul élément inédit : le chapeau de dignitaire impérial, créé spécialement pour l’une des 36 figurines incluses.

Les fans les plus attentifs découvriront de nombreux easter eggs disséminés à travers la station, des clins d’œil à la culture Lego comme à l’univers Star Wars. Parmi eux, une référence à la marque fictive Octan, ou encore une scène humoristique baptisée Hot Tub Stormtrooper, validée sans hésitation par Lucasfilm. « Ils ont trouvé l’idée géniale », confie César Soares, amusé.