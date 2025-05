Après une matinée tranquille, l'après-midi est idéale pour passer à l'action. Dégainez votre console ou votre PC et lancez une session sur l'un des nombreux jeux Star Wars disponibles. On pense aux aventures solos épiques de Cal Kestis dans Star Wars : Jedi Survivor mais si vous voulez explorer les recoins sombres de la Galaxie, pourquoi ne pas profiter de cette journée pour découvrir Star Wars : Outlaws ? Le jeu d'Ubisoft, sorti en septembre dernier, a été largement revu et amélioré après des critiques assez fraiches (l'auteur de ses lignes vous le confirme), et propose toujours l'une des expériences les plus immersives jamais proposées autour de l'univers de George Lucas. Si vous avez toujours voulu vous prendre pour un contrebandier à la Han Solo, et trainer dans les cantinas mal famées de Mos Eisley, c'est pile le jeu pour vous !