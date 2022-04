Star Wars : une pléthore de comics annoncée pour les prochains mois

Les nostalgiques pourront également se plonger dans The Star Wars, la réédition du comics de J.W. Rinzler et Mike Mayhew publié en 1977 et basé sur le scénario écrit par George Lucas. Les différences entre les écrits du réalisateur et le film que nous connaissons tous sont nombreuses, notamment avec la présence d'Annikin Starkiller et du général Skywalker. Nul doute que les fans les plus assidus seront heureux de découvrir cette première ébauche de la saga et les éléments abandonnés en cours de route par Lucas.