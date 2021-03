Obi-Wan Kenobi : Disney+ montre le casting de sa série juste avant le lancement de la production

Disney vient de lever le voile sur le casting de sa « série limitée » (soit certainement une mini-série, qui n'aura pas de saison 2) Obi-Wan Kenobi. Rappelons que le show, qui n'a pas encore de date de sortie sur Disney+, se déroulera 10 ans après les événements dramatiques du film Star Wars: Revenge of the Sith, où notre héros abandonnait son ancien Padawan au Côté Obscur et à sa nouvelle identité, Darth Vader.

Hayden Christensen sera de retour pour incarner le Sith le plus connu de la galaxie, de même qu'Ewan McGregor, bien évidemment.

Pour les accompagner, seront donc de la partie des acteurs et actrices vus notamment dans des séries à succès comme Game of Thrones, Le Jeu de la Dame, Homeland ou encore Silicon Valley : Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie. Enfin, Joel Edgerton et Bonnie Piesse reprendront leur rôle en tant qu'oncle et tante de Luke Skywalker.