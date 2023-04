Vous croyiez votre collection Lego Star Wars complète ? Raté, il y a du nouveau

Un peu plus tôt, le 1ᵉʳ mai, ce sont deux dioramas liés au film de 1983 qui seront commercialisés. Pour 99,99 euros, il sera possible de monter à l'aide de 807 pièces une réplique de la salle du trône de l'Empereur Palpatine. Ce dernier, tout comme Luke et Dark Vador, est évidemment de la partie pour recréer leur célèbre affrontement. Sinon, pour 79,99 euros, un plus raisonnable diorama en 608 pièces se propose de remettre en scène la course poursuite en Speeders sur la planète Endor.