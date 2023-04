Pourquoi Star Wars Jedi Survivor devrait être plus stable que d'autres jeux PC récents

Outre l'ajout de la pré-compilation des nuanceurs, nous ne sommes cependant pas à l'abri d'autres soucis de performance sur la version PC de Star Wars Jedi: Survivor. Les premiers retours tendent à rassurer sur ce point, mais se basent sur des machines préparées dans le cadre d'une avant-première au sein de locaux prévus à cet effet.

Rien ne nous garantit donc que le résultat sera aussi probant sur une myriade de configurations équipées chacune de pièces différentes. D'autant que le titre s'annonce beaucoup plus ambitieux, ouvert et spectaculaire que Fallen Order, et donc probablement plus gourmand. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne sort pas sur les consoles ancienne génération.

Espérons donc que la Force soit du côté de Respawn Entertainment et ce jeu attendu le 28 avril, et que les joueuses et joueurs PC aient enfin droit à une version stable digne de ce nom. Et ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Cal Kestis et BD-1, puisque Respawn Entertainment envisage déjà un troisième opus, cette fois sous Unreal Engine 5.