Après Star Wars Jedi: Survivor, un troisième opus sous Unreal Engine 5 ?

Avec Star Wars Jedi: Fallen Order en 2019, l'éditeur Electronic Arts a eu une sorte d'épiphanie. Contre toute attente, l'appétence pour les jeux solo réussis est plus forte et potentiellement lucrative que des jeux free-to-play ou bourrés de microtransactions (choquant, n'est-ce pas ?).

Quatre ans plus tard, nous aurons donc droit à une suite de ce titre très solide avec Star Wars Jedi: Survivor, dont la date de sortie a été repoussée il y a peu pour glisser vers le 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Ce second opus s'annonce meilleur en tout point par rapport à son aîné, et nous avons hâte de retrouver Cal Kestis et son adorable comparse BD-1.

Respawn Entertainment semble du même avis et envisage déjà de transformer cette nouvelle franchise phare en trilogie : « J'ai toujours voulu en faire une trilogie », a ainsi indiqué Stig Asmussen à IGN. Et Electronic Arts semble du même avis, au vu du succès de cette nouvelle IP.