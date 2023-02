Electronic Arts en "difficulté" ? Du rififi sur Star Wars Jedi: Survivor et Apex Legends Mobile...

C'est à nouveau cette période de l'année où les sociétés se fendent de leurs rapports financiers, et c'est au tour d'Electronic Arts de s'y coller. Ainsi, nous apprenons que sur le dernier trimestre 2022, l'éditeur a connu une hausse de ses revenus de 5 % par rapport à la même période en 2021. Cependant, les chiffres de 2022 marquent une baisse de 1 % par rapport à l'année précédente.

Face à cette nouvelle « alarmante » (mais clairement pas autant que celle d'Ubisoft), le géant américain a ajusté ses prédictions pour le trimestre en cours. Et cette prudence est notamment due au report de l'un de ses futurs jeux phares, que nous attendons avec impatience : Star Wars Jedi: Survivor.

Respawn Entertainment a en effet décidé de repousser la date de sortie de son nouveau gros projet d'un petit mois, faisant glisser la date de sortie du 17 mars au 28 avril sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. La raison invoquée est on ne peut plus classique. Le studio a besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner sa formule et proposer un jeu de la même qualité que le très bon Fallen Order.