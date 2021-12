Le nouveau AT-AT Star Wars est-il vraiment démontable ou LEGO a-t-il trahi son concept ?

À l'origine du problème, l'utilisation de plus en plus fréquente sur des kits LEGO de pièces conçues pour la gamme Technic et destinées à solidariser certains éléments tout en offrant des axes de rotation aux parties ainsi reliées. Le problème n'est pas nouveau et a touché d'autres boîtes comme la Lamborghini Sian FKP 37 avant l'AT-AT.