Ce trieur de LEGO automatique fondé sur Raspberry Pi est certainement l'invention la plus geek possible

Daniel West a eu recours à bien plus que de simples briques et un Raspberry Pi pour animer son trieur de LEGO. En réalité, le système fonctionne grâce à de nombreux éléments, notamment avec le module photo Raspberry Pi qui scanne les pièces entrantes, un Raspberry Pi 3 B+ qui traite et envoie les images à un ordinateur, mais aussi 6 moteurs LEGO et 9 servomoteurs contrôlés par Raspberry Pi.



L’ordinateur que Daniel utilise ici a recours à la puissance de calcul d’une GeForce RTX 2060, lui permettant ainsi de faire travailler un algorithme reposant sur un réseau neuronal convolutif, dont les principales applications sont le traitement et la reconnaissance d’images et de vidéos. L’IA envoie ensuite ses ordres à la machine de tri, qui s’exécute en envoyant la pièce dans l'un des 18 bacs en sortie.



Si vous souhaitez connaître de nombreux détails sur ce trieur de LEGO universelle et le fonctionnement de son IA, Daniel West n’a pas été avare : le créateur a rédigé deux articles sur son œuvre titanesque (en source), ainsi que la vidéo que vous pouvez voir ci-dessus.